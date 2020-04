Fiorentina, Kouamé: "Juve e Lazio si giocheranno lo scudetto fino all'ultimo"

Mentre Governo, Figc e Lega Serie A discutono su come tornare in campo, tanti addetti ai lavori si stanno domandando anche cosa cambierà alla ripresa del campionato. Gli equilibri verranno stravolti? Possibile, e a suscitare il maggiore interesse è senza dubbio la lotta al titolo. Christian Kouamé (ex attaccante del Genoa, oggi alla Fiorentina), ha detto la sua in merito: "Juve e Lazio si contenderanno lo scudetto fino all’ultimo - riporta Radiosei -. Anche l’Inter non è ancora tagliata fuori. Se si dovesse tornare a giocare sarà comunque un finale anomalo".

Lazio, Correa racconta a Veron: "Fondamentale l'aiuto dei tifosi e dei compagni"

Serie A, Spadafora: "In sicurezza, ma dobbiamo ripartire con lo sport"

TORNA ALLA HOMEPAGE