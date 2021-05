Fiorentina - Lazio, i convocati di Inzaghi: riecco Luiz Felipe!

Mancano poche ore al fischio d'inizio del match tra Fiorentina e Lazio in programma al Franchi alle 20:45. Mister Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per il match. Torna Luiz Felipe, assente da febbraio, non ce la fa Caicedo.

I convocati:

Portieri: Alia, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Luiz Felipe, Musacchio, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira;

Attaccanti: Correa, Immobile, Muriqi.

Serie A, rilasciate le licenze Uefa per la stagione 2021-22: tre club esclusi

Isola dei Famosi, Gascoigne torna in studio. La Blasi: "Molti tuoi colleghi..."

TORNA ALLA HOMEPAGE