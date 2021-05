Isola dei Famosi, Gascoigne torna in studio. La Blasi: "Molti tuoi colleghi..."

Paul Gascoigne è tornato. L'ex cetrocampista della Lazio si è dovuto ritirare come concorrente dell'Isola dei Famosi per un infortunio alla spalla. L'inglese, una volta terminata la quarantena prevista per chi torna dall'estero, è stato ospite in studio a Milano. Accolto da un lungo applauso del pubblico sulle note dei Queen, Gazza ha intrattenuto a modo suo. Il suo italliano stentato è stato al centro di molte gag e la Blasi o ha anche interrogato consegnandogli un diploma. Scherzando lady Totti ha detto: "Molti tuoi colleghi pagano per prenderlo".

