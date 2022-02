Fiorentina-Lazio, Pedro simula e Bonaventura non ci sta: poi interviene Immobile…

Ennesimo gesto da vero capitano per Immobile. Allo scadere della prima frazione di Fiorentina-Lazio, Pedro accentua la caduta dopo un presunto contatto in area con Bonaventura. L'arbitro Orsato fischia punizione per la Viola e ammonisce lo spagnolo per simulazione. Il centrocampista ex Milan si avvicina a Pedrito e usa qualche parolina di troppo. Ciro è lì vicino e ascolta tutto. Poi si rivolge verso Bonaventura e, da leader, gli fa segno di no con l'indice prendendo le parti e difendendo il suo compagno di reparto.