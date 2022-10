Fiorentina - Lazio, scelto l'arbitro del match: i precedenti

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Sarà Fabio Maresca, della sezione di Napoli, ad arbitrare la partita Fiorentina-Lazio, valida per la nona giornata di Serie A e in programma lunedì, 10 ottobre alle ore 20.45, presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il direttore di gara sarà coadiuvato al Var da Aureliano. Di seguito la squadra arbitrale al completo.

Fiorentina-Lazio - Lunedì 10/10 - h. 20.45

Arbitro: Maresca

Assistenti: Bindoni - Zingarelli

Quarto Uomo: Pezzuto

VAR: Aureliano

A.VAR: Galetto

I PRECEDENTI TRA MARESCA E LA LAZIO - Sono diciotto i precedenti tra l'esperto arbitro Fabio Maresca e la Lazio, con un bilancio di 11 vittorie, di 2 pareggi e di 5 sconfitte, che sorride alla squadra di Maurizio Sarri. Nel 2014 l'arbitro di Napoli ha diretto per la prima volta i biancocelesti nella vittoria per 1-0 contro il Bologna. Sono due, invece, le sfide arbitrate lo scorso anno, entrambe in trasferta ed entrambe vinte contro Venezia (1-3) e Cagliari (0-3). Per Maresca, infine, non si tratterà del primo Fiorentina-Lazio, avendo già diretto il precedente dell'8 maggio 2021, terminato 2-0 per i viola con doppietta di Vlahovic ed espulsione, al 95', dell'ex biancoceleste Andreas Pereira.