Fiorentina - Lazio, Vecino: "Servirà una grande prestazione. Giocando a sinistra..."

A poco più di un'ora dalla partita tra Fiorentina e Lazio, che chiuderà il nono turno di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il centrocampista biancoceleste, ed ex viola, Matias Vecino. Il classe 1991 ha presentato la sfida contro il suo passato:

"Giocare a Firenze non è mai facile, vincere qui ci darebbe più forza e consapevolezza ed è quello che speriamo di fare. Loro sono forti e in casa, in questo campionato, hanno sempre ottenuto grandi risultati grazie anche alla spinta del pubblico. Servirà una grande prestazione per portare a casa i tre punti, dei quali abbiamo bisogno. Giocare come interno sinistro è diverso rispetto a quando gioco a destra, dove gli inserimenti offensivi mi vengono più naturali perché è una posizione occupata di più in carriera. Anche a sinistra però, trovando continuità, posso abituarmi a farlo".

Il centrocampista è poi intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo in un momento buono, le ultime prestazioni in campionato lo hanno fatto vedere. Dobbiamo dare continuità, se vogliamo stare nei primi posti della classifica bisogna vincere e oggi sappiamo che è un’opportunità per noi per rimanere agganciati ai primi posti"

Ai microfoni di DAZN l'uruguaiano ha aggiunto: "Le partite sono sempre diverse, giocando ogni tre giorni è difficile avere sempre lo stesso rendimento, a volte le partite girano così. Bisogna portare a casa sempre i punti. Siamo concentrati sul campionato, per noi è fondamentale tornare a vincere. Poi penseremo all'Europa".