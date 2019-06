Fiorentina, positivo l'incontro con Commisso: Montella resta in viola

Tra Vincenzo Montella e la Fiorentina il rapporto continua. Secondo quanto riporta Sky Sport a New York è andato in scena un incontro tra il nuovo proprietario Rocco Commisso e il tecnico e la decisione è stata di proseguire insieme. Decisivo anche il parere del nuovo ds Daniele Pradè, che ha già condiviso con Montella la prima esperienza in viola. Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità, anche se negli States c'è già stata la fumata bianca.

CALCIOMERCATO LAZIO, SFUMA WESLEY: IL BRASILIANO ALL'ASTON VILLA

CALCIOMERCATO LAZIO, PER JONY DA DEFINIRE IL PREZZO

TORNA ALLA HOME PAGE