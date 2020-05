Floccari ricorda il 26 maggio: "Incredibile e indimenticabile. Siamo entrati nella storia"

Anche Sergio Floccari, nella giornata in cui in casa Lazio si ricorda il trionfo in Coppa Italia contro la Roma, ha ricordato quello storico 26 maggio. Sulle pagine del Lazio Style Official Magazine, le parole dell'attuale attaccante della Spal: "Il 26 maggio 2013 è stato incredibile ed indimenticabile, ricordo ancora i festeggiamenti dei tifosi subito dopo la fine della partita. Abbiamo avuto la fortuna e la bravura di entrare nella storia della Lazio, ottenendo una vittoria storica. A distanza di sette anni, rimane un momento ed un trofeo importante per tutti noi".

