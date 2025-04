Focolari: "Supremazia Lazio nel primo tempo. La squadra mi è piaciuta"

TUTTOmercatoWEB.com

Finisce 1-1 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Roma con le reti di Romagnoli da un lato e di Soulé dall'altro. Un pari che sposta poco la classifica di entrambe le squadre con i biancocelesti che salgono a 56.e i giallorossi a 54. Al termine del match questo il pensiero di Furio Focolari ai microfoni di Radio Radio.

"Il primo tempo è stato di supremazia della Lazio mentre nel secondo tempo più equilibrato. Nel complesso meritava qualcosa in più la Lazio. Grande partita di Svilar. Non è vero che il pareggio vale uguale per entrambe le squadre. La Roma si allontana molto dalla corsa Champions League con 5 punti".

"Oggi non ho appunti da fare a Baroni: la Lazio di questa sera mi è piaciuta. Se contro il Bodo Glimt, i biancocelesti giocano così penso che possano ribaltare il punteggio. Per l’arbitro non era una partita facile e i giocatori non hanno fatto nulla per aiutarlo. Non ho da dire nulla agli arbitri. I gol, purtroppo, devi farli. La Lazio ha fatto un’ottima partita ma è mancata dal punto di vista realizzativo”.