FORMELLO - Lazio, concessi 2 giorni: Immobile da recuperare, Zaccagni rientra

FORMELLO - Che batosta, ora la sosta. Sarri ha concesso due giorni di riposo alla squadra, appuntamento a Formello fissato per mercoledì. La rosa si ritroverà senza i calciatori convocati dalle nazionali. Il campionato ripartirà il 16 ottobre contro l'Inter in casa. Un'assenza certa contro l'ex Inzaghi, sarà quella di Acerbi, squalificato per il rosso di Bologna. La Lazio ha chiuso la partita di oggi con la coppia centrale formata da Luiz Felipe e Patric. In infermeria ci sono Zaccagni e Immobile: pochi dubbi sul primo, già in campo per un lavoro differenziato negli ultimi 3 giorni. Ha smaltito la distrazione muscolare, tornerà tra i convocati coi nerazzurri. Qualche dubbio in più su Ciro: vanno monitorate le sue condizioni, si è fermato nel primo tempo con la Lokomotiv, sembrava aver evitato lo stiramento, il comunicato biancoceleste ha parlato di una lesione di lieve entità al flessore della coscia destra. Dovrebbe farcela, ma niente è scontato.