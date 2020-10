FORMELLO - Lazio, domani la ripresa: dita incrociate per Milinkovic

Non c'è tempo per riposare. Il calendario non fa sconti e non concede soste alla Lazio che domani sarà di nuovo in campo a Formello per cominciare a preparare la sfida di Champions League contro il Bruges, in programma mercoledì. Seduta di scarico per i biancocelesti partiti dal primo minuto contro il Bologna, Inzaghi lavorerà con un gruppo ristretto di uomini, poi lunedì comincerà a fare sul serio.

Gli occhi saranno tutti puntati su Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è uscito dolorante dalla sfida di Champions contro il Borussia Dortmund per una botta ricevuta all'anca. Niente di particolarmente grave, ma durante il provino andato in scena venerdì il serbo accusava ancora un leggero dolore. Inzaghi lo ha risparmiato col Bologna, non è rientrato nemmeno nella lista dei convocati. Verrà valutato nelle prossime ore. Ai box ci sono ancora Cataldi, che ha saltato le ultime due per un problema intestinale, oltre ai lungodegenti Radu e Lulic. Luiz Felipe, rientrato col Borussia Dortmund ma tenuto a riposo stasera, tornerà a guidare la difesa insieme a Patric e Acerbi. Da valutare anche Marusic, Leiva ed Escalante, usciti anzitempo dal campo.

