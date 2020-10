Lazio, da lady Escalante a Gaia Inzaghi: le 'wags' festeggiano all'Olimpico - FT

La Lazio, dopo la convincente prova in Champions League, torna a far bene anche in campionato. Contro il Bologna la squadra di Inzaghi ottiene tre punti importanti per muovere la classifica. In un Olimpico deserto, non sono mancati i festeggiamenti da parte delle 'ladies' biancocelesti. Ad aprire questa speciale carrellata la moglie di Luis Alberto, che ha esaltato il marito e lo splendido gol con il quale la squadra capitolina è andata in vantaggio: "Andiamo grande amore". Messaggio simile quello della moglie di Escalante, entrato in campo nei minuti finali del primo tempo: "Forza amore mio". Gaia Inzaghi ha pubblicato su Instagram una foto con il figlio Lorenzo. Entrambi hanno sostenuto Simone direttamente dalle tribune dell'impianto romano.

