Lazio - Bologna, Mihajlovic: "Sono dispiaciuto. Loro hanno fatto un tiro e mezzo in porta"

Luis Alberto e Immobile portano la Lazio alla vittoria, seppur il Bologna sia riuscito a impensierire i biancocelesti. Sinisa Mihajlovic si è presentato davanti le telecamere di DAZN per commentare la partita: "Sono tre partite che parliamo sempre delle stesse cose: giochiamo bene, meglio dell'avversario, meritiamo di più, ma non portiamo a casa i punti. Mi dispiace soprattutto per i ragazzi perché fanno tutto giusto, poi al primo errore che facciamo ci puniscono. Siamo anche un po' sfortunati, ma la fortuna bisogna meritarsela. Abbiamo giocato bene tenendo quasi sempre la palla, loro hanno fatto un tiro e mezzo e hanno fatto due gol. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni. Bisogna tenere duro, sappiamo che la strada è lunga e difficile, piena di curve, ma dobbiamo continuare a lavorare e tirare fuori gli attributi perché sappiamo che bisogna lavorare per vincere. L'unica nostra certezza è che giochiamo bene, per vincere serve di più".

MENTALITA' - "Abbiamo la nostra mentalità sia quando vinciamo che quando perdiamo e continuiamo per la nostra strada. Dal punto di vista delle prestazioni niente da dire, ci sono sempre state in queste cinque partite. Sicuramente potevamo far meglio in qualche situazione, però la mentalità è questa e non significa che non sappiamo difenderci. Anche oggi non abbiamo subito molto, eppure siamo stati propositivi e offensivi. Sappiamo che in fase difensiva dobbiamo soffire di più, oggi lo hanno fatto ma purtroppo al primo errore che abbiamo fatto ci hanno fatto gol. Questo succede quando giochi contro le grandi squadre".

FEELING CON LA PORTA - "Noi sappiamo che il gol o ce l'hai nel sangue o non lo hai. Contro il Benevento abbiamo fatto zero gol con occasioni nitide dove era più facile segnare che sbagliare. I risultati arriveranno, bisogna essere calmi e saldi, sapendo che ci sono cose che vanno migliorate".

GIOVANI - "Con i giovani bisogna avere pazienza, dargli fiducia e aspettare che crescano attraverso . Ci è mancata cattiveria a difendere la porta. I gol sono arrivati in superiorità numerica per errori individuali. La nostra disposizione in campo dipende dalla gara: ricordiamoci che avevamo quattro assenze oggi. Fino all'ultimo abbiamo cercato di pareggiare facendo il nostro gioco e non facendoci condizionare dal risultato".

