FORMELLO - Lazio, due giorni di riposo: Immobile prenota il rientro

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Due giorni di riposo, la Lazio si gode il bis nel derby e la sosta del campionato. Gli allenamenti a Formello riprenderanno mercoledì, non ci saranno i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Sarri, però, comincerà a programmare il lavoro per il pieno recupero di Immobile: Ciro tornerà a disposizione nella trasferta di Monza (2 aprile), contro la Roma era in panchina in modo simbolico per caricare i compagni nella partita più sentita. Ha smaltito la lesione muscolare al bicipite femorale rimediata a Napoli, ora ha due settimane di tempo per tornare a guidare l'attacco. Contro il Monza, al contrario, non ci sarà Marusic, squalificato per il rosso preso nella rissa finale. Nessun problema per Patric, fermo alla vigilia per un attacco influenzuale. Ha trovato posto in panchina e smaltito i sintomi così come Provedel, protagonista tra i pali a denti stretti.