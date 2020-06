FORMELLO - Lazio, Milinkovic torna in campo con la squadra

Arrivano notizie positive dal Centro Sportivo di Formello. Sergej Milinkovic-Savic è già in campo. Il centrocampista serbo, che si era fermato per una contusione al ginocchio destro, sorprende tutti bruciando le tappe. Dopo alcuni giorni di riposo forzato, Milinkovic ha svolto il riscaldamento e il lavoro propriocettivo insieme al resto dei compagni, poi durante gli allunghi si è defilato per dedicarsi a una fase di differenziato sotto la supervisione del preparatore Bianchini. Il serbo ha infine chiuso la seduta partecipando alla fase di possesso palla come jolly per evitare contrasti. Inzaghi e i tifosi possono sorridere, il Sergente è pronto a tornare.

