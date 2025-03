FORMELLO - Lazio, obiettivo Atalanta: Guendouzi out e il punto su Tavares

FORMELLO - Pareggio amaro. La Lazio si ferma ancora all'Olimpico, questa volta contro il Torino. Ora inizia il tour de force: quattro partite tra campionato ed Europa League per definire una volta per tutte la stagione. Si parte da Bergamo contro l'Atalanta, gara in programma domenica prossima alle 18. La ripresa della squadra di Baroni è fissata per domani mattina con la consueta seduta di scarico. La settimana si chiuderà sabato, quando è in programma la rifinitura.

Rientrerà dalla squalifica Vecino, ma non sarà a disposizione Guendouzi che è stato ammonito ed era diffidato. Mancheranno anche Patric (stagione finita) e Castellanos, che punta il rientro tra l'andata contro il Bodo/Glimt e il derby. Da valutare, invece, le condizioni di Ibrahimovic, fermo per una lesione al flessore. Discorso simile per Nuno Tavares: contro il Torino era in tribuna, ma può tornare a disposizione. Sta smaltendo un affaticamento agli adduttori, già la settimana scorsa aveva ripreso ad allenarsi in gruppo.