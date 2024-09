Francia, Deschamps sull'Italia: "Hanno assenze importanti, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

Francia e Italia hanno iniziato la preparazione in vista dell'incontro di Nations League, in programma venerdì 6 settembre. Il ct della nazionale francese ha inaugurato il ritiro intervenendo in conferenza stampa soffermandosi anche sulla sfida contro gli azzurri. Le parole di Deschamps: "Loro avranno alcune assenze importanti. L’eliminazione prematura che hanno vissuto agli Europei, inevitabilmente, ha portato il loro allenatore a riflettere. Ma l’Italia resta l’Italia. Resta una delle migliori nazionali europee. C’è un gap notevole rispetto al titolo 2021, ma sono una delle migliori nazionali".

