Francia, Guendouzi: "È un piacere tornare. Se continuerò cosi con la Lazio..."

Quella di ieri è stata anche la serata di Guendouzi. Il francese è stato convocato in Nazionale da Didier Deschamps che ha diramato la lista dei convocati qualche ora prima del calcio d’inizio del match di Europa League. Una bella soddisfazione per il centrocampista, che arriva dopo una serie di prestazioni importanti in cui si è confermato un punto di riferimento per la squadra e per Baroni. Al termine della gara, intercettato da Canal+, il biancoceleste ha manifestato tutta la sua contentezza per l’opportunità ricevuta: “È sempre un grande piacere tornare in Nazionale. Nell'ultima partita ho avuto la fortuna di giocare contro il Belgio e sono stato contento della mia prestazione e della vittoria. Sono ancora in forma dopo l'ultima selezione. Come ho detto, questo riflette anche le mie prestazioni a livello di club. Se continuerò a fare bene a livello di club, potrò continuare. Sta a me continuare a lavorare per dimostrare ciò che sono in grado di fare”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE