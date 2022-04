Frosinone, esordio in Serie B per Alessio Maestrelli: è il nipote di Tommaso

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Alessio Maestrelli ha fatto il suo esordio in Serie B con la maglia del Frosinone nella partita di questo pomeriggio contro il Lecce. Il classe 2003 è entrato al 70' al posto di Kalaj, ex Primavera della Lazio. Il legame tra il ragazzo e i colori biancocelesti è molto forte, il cognome dice tutto. Alessio è figlio del compianto Maurizio Maestrelli e Monia Materazzi. Entrambi i genitori sono figli di ex allenatori laziali: Maurizio di Tommaso, passato alla storia per lo scudetto del '74, mentre Monia di Giuseppe che prese il posto di Fascetti nel 1988. Come se non bastasse, Alessio ha come zii materni Marco e Matteo Materazzi: uno è l'ex difensore che nel 2000, giocando nel Perugia, regalò lo scudetto alla Lazio, l'altro è l'attuale procuratore di Radu. Alessio ha la Lazio scolpita nel sangue. Ha iniziato a giocare proprio tra le fila della prima squadra della Capitale. Dopo aver fatto Giovanissimi ed Esordienti con l'aquila sul petto, passò al Tor di Quinto. Da lì arrivò al Frosinone Primavera. Grosso lo ha notato e lo ha fatto entrare in campo.