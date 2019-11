Frosinone, tifosi della Lazio in fermento: arriva Beppe Signori

Beppe Signori ha lasciato il segno nella Capitale. In cinque stagioni trascorse con l’aquila sul petto, ha totalizzato 195 presenze e 127 gol, tra Serie A e coppe. Nella prima si è laureato capocannoniere e, nel campionato successivo, è riuscito a bissare il titolo. Domenica primo dicembre alle 11, riporta ilmessaggero.it, l’ex bomber biancoceleste sarà ospite, a Ceccano, del Lazio Club della città, presieduto da Gaspare Maura. In programma un incontro-aperitivo con i tifosi laziali presso l’enoteca Petronio, in Piazza XXI luglio. L’ex attaccante ripercorrerà la sua carriera, dall’approdo nella Capitale all’addio con il passaggio alla Sampdoria. In quest’occasione, sarà presentato il suo primo libro ‘Il sinistro di Signori’.

29-11-2019