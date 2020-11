Funerale Gigi Proietti, Brignano: "Abbiamo perso tanto, l'emozione è troppo forte"

Un lungo ricordo al Globe Theatre, che da oggi porterà il suo nome, poi il trasferimento e la cerimonia alla Chiesa degli Artisti in piazza del Piazza del Popolo. Così Roma ha deciso di dare il suo ultimo saluto all'immenso Gigi Proietti che ci ha lasciato lo scorso 2 novembre, nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Molti cittadini presenti ai funerali oltre ai familiari, amici colleghi di Gigi. Edoardo Leo, Paola Cortellesi, Paolo Bonolis, Fiorello, Enrico Vanzina e anche Enrico Brignano. L'attore romano ha dato così il suo addio a Proietti, visibilmente commosso ai microfoni del Tg1: "Oggi Roma è una città mesta, non dimentichiamoci la cultura. Gigi è un grande segno dei nostri tempi. Abbiamo perso qualcosa di importante ma ancora dobbiamo capire cosa. Perdonatemi tutti, l’emozione è troppo forte, non riesco a parlarne...".

