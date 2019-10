Gabriele Paparelli: "Contento per lo speciale di Sky Sport, meglio tardi che mai"

Mancano due giorni al 28 ottobre 2019. Due giorni ai 40 anni esatti dalla morte di Vincenzo Paparelli, la tragedia che ha segnato il calcio italiano. Per l'occasione Sky Sport ha ripercorso quell'epoca difficile, fino al Roma - Lazio che ha segnato un'intera famiglia. A Lazio Style Channel Gabriele Paparelli, figlio di Vincenzo, ha rilasciato qualche dichiarazione in merito allo speciale: "Il ricordo vive ogni giorno, e il dolore della scomparsa di mio padre non passa anche a 40 anni di distanza. Sono contento dello speciale realizzato da Sky, è un bene. Forse sarebbe stato meglio farlo prima, ma meglio tardi che mai. Probabilmente avrei evitato di sentire alcuni cori e vedere scritte poco simpatiche su mio padre in città. Con Matteo Marani, autore del servizio, abbiamo fatto un dibattito importante e costruttivo raccontando il momento e quegli anni di piombo". Poi Gabriele ha parlato dei valori del calcio: "Agire è importante. In questi lunghi anni mi sono esposto cercando di far capire quale sia lo scopo di una partita di calcio, uno sfogo settimanale che non deve sfociare nella violenza. Io non vedevo l'ora di andare allo stadio, giocavo a calcio con altri bambini sotto la Curva, erano altri tempi. Dovremmo fare tutti un passo indietro e rivivere delle emozioni vere".

