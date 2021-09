Galatasaray-Lazio, Marani: “Vi svelo il punto debole della squadra di Sarri”

Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport, ha analizzato l'inizio della stagione della Lazio a pochi minuti dall'esordio in Europa League contro il Galatasaray. Questo il suo pensiero: "È la stagione degli allenatori. Quello che ha fatto Mancini ha un filo conduttore con i mister di Serie A. La Lazio e il Napoli mi affascinano. Sarri? Non poteva esserci un impatto diverso. Ho una grande stima per Sarri. È uno dei grandi allenatori del nostro campionato. Ha vinto l’Europa League con il Chelsea e l’ultimo scudetto con la Juventus senza ricevere i giusti meriti. Alla Lazio non ha un compito semplice, sin qui ha trovato alcune difficoltà. Con il Milan non è riuscito a esprimersi. Ci sono tanti aspetti positivi tra cui le trame offensive. Il punto debole è in mezzo al campo, a volte soffre un po’ specialmente sui ribaltamenti di campo. Li dovrà lavorare il mister".