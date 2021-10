Galatasaray, Terim: "Giocato bene con Lazio e Marsiglia, ma in questo girone..."

Nel girone E di Europa League, quello della Lazio, è il Galatasaray a tenere la testa. Grazie alla vittoria contro i biancocelesti e al pareggio con il Marsiglia i turchi hanno ottenuto 4 punti e guardano tutti dall'alto verso il basso. Oggi voleranno a Mosca dove affronteranno la Lokomotiv, ultima con 1 solo punto. L'allenatore Fatih Terim ha presentato così la gara in conferenza stampa, sottolineando la difficoltà del girone visto il livello delle squadre: “Siamo primi con quattro punti. C'è una classifica in cui tutti siamo vicini con 3, 2 e 1 punti e siamo solo alla terza partita. Ci sono altre tre partite ma se vinciamo avremo un enorme vantaggio. Anche se non perdiamo, la Lokomotiv potrebbe rimanere molto indietro. Considero sempre questo gruppo come un girone di Champions League. Tutto può succedere qui, sono tutti club importanti. Vincere ci porterà molto avanti, se perdiamo daremo vita alla Lokomotiv. A quel punto le cose si complicherebbero perché non so quali novità arriveranno da Lazio - Marsiglia. Stiamo andando bene finora, stiamo giocando bene, lo abbiamo fatto sia con la Lazio che con il Marsiglia".

Europa League, le avversarie della Lazio: il Galatasaray vola a Mosca

Lazio - Marsiglia, è l'ora di Zaccagni: seconda da titolare per l'ex Verona

TORNA ALLA HOME PAGE