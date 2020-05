Galeazzi: "Lotito tra i migliori in Federazione, la sua Lazio lo dimostra"

Ai microfoni di TuttoSalernitana.com, Galeazzi ha parlato del presidente della Lazio Claudio Lotito: "E’ un personaggio che ricopre tanti ruoli, che si è distinto per le sue citazioni latine e per le battaglie alla stampa. Ha retto le pressioni della piazza biancoceleste che lo ha contestato per anni, ma è uno dei migliori dirigenti sportivi esistenti in Federazione. Non accetta compromessi e, alla fine, i risultati gli danno ragione: non lo amano, è palese, ma la squadra gioca bene, lotta per lo scudetto ed è un esempio di gestione economica”

