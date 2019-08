Garlini: “La Lazio è una delle favorite per il 4° posto. Ben venga una punta”

L'ex attaccante biancoceleste, Olivero Garlini, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco il suo parere sull'attacco della Lazio e sulle ambizioni della squadra di Inzaghi: “Ben venga un terzo attaccante, basta che sia un profilo con le giuste motivazioni. Caicedo? Dipende tutto da lui: se ha voglia di rimanere o cercare un'altra squadra. Lo scorso anno Felipe ha fatto bene, non a caso la Lazio sta facendo di tutto per trattenerlo. Inoltre, sono felice per il ritorno di Correa in Nazionale, pochi argentini hanno fatto meglio di lui nell'ultima stagione. Ha dribbling, velocità e qualità enormi” - poi su Sampdoria - Lazio ha aggiunto - “La squadra di Inzaghi è favorita contro la Samp, ma non sarà semplice espugnare Marassi. I blucerchiati concedono qualcosa dietro, ma posso fare male quando attaccano”.

SULLA CHAMPIONS LEAGUE: “I biancocelesti hanno ambizioni importanti, devono puntare alla Champions League. La Lazio ha il vantaggio di conoscere bene il suo allenatore, ma contano sempre e solo le motivazioni. Mi aspetto molto da Immobile, questo deve essere il suo anno dopo l'ultimo campionato. La Lazio sarà sicuramente una delle favorite per il 4° posto”.

LAZIO, MILINKOVIC SI ALLENA: C'E' CON LA SAMP?

LAZIO, DOMANI LA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DI DENIS VAVRO

TORNA ALLA HOMEPAGE