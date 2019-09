Garlini: “Lazio, col Parma dimostra che la sconfitta con la Spal è stata una casualità”

Amarezza e stupore la fanno da padrone nel mondo Lazio. La sconfitta contro la Spal ha fatto risuonare un campanello d'allarme, sta alla squadra di Inzaghi spegnerlo già a partire dai prossimi impegni: il Cluj in Europa League e il Parma domenica prossima. La pensa così anche l'ex attaccante biancoceleste Oliviero Garlini, ecco le sue parole a Lazio Style Radio 89.3: “Penso che Correa avrebbe potuto giocare dall’inizio, è un elemento capace di dare alla squadra il cambio di passo e di ritmo. Credo comunque che Inzaghi abbia sicuramente optato per quello che pensava essere il miglior undici possibile. La Lazio non è stata abile nella gestione del risultato, soprattutto nel secondo tempo: non so se questo fattore sia stato dovuto a cause mentali o fisiche. Ma adesso bisogna rimboccarsi le maniche e dimostrare che quanto accaduto a Ferrara è stata solamente una casualità. In determinati frangenti occorre maggiore aggressività, in Serie A non puoi permetterti di pensare di aver già vinto la partita prima del fischio finale. Domenica con il Parma occorre tornare subito alla vittoria”.

