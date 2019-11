Gb News / Terrore a Londra: spari sul London Bridge, un morto e quattro feriti

AGGIORNAMENTO ORE 17.06: Secondo quanto riportato dalla Bbc, c'è stato uno scontro tra varie persone e sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco. Il Guardian conferma cinque persone ferite e alcune in gravi condizioni.

AGGIORNAMENTO ORE 16.35 - Un giornalista dell'ANSA descrive anche le zone limitrofe: "La gente correva nel panico tra le urla, subito è arrivata la polizia che ha bloccato ed evacuato il Borough Market pieno di gente e turisti, le persone si sono barricate all'interno dei negozi. Siamo ancora tutti in attesa di indicazioni". Si parla di un accoltellatore e di spari da parte delle forze dell'ordine. Si attendono aggiornamenti più chiari.

AGGIORNAMENTO ORE 16.33 - Ancora poco chiara la dinamica dei fatti. C'è un morto e quattro feriti, al momento la certezza è questa.

Terrore a Londra sul London Bridge dove un gruppo di uomini è stato coinvolto in uno scontro a poco contro la polizia. Quest'ultima ha isolato completamente l'area bloccando l'accesso al ponte. C'è un camion che stazione al centro dello stesso. L'assalitore di conseguenza non sembra al momento essere uno. Ci sono dei feriti, almeno cinque, delle quali ancora non sono note le condizioni. Un giornalista della BBC racconta: "Ho visto un gruppo di uomini sparare e una persona brandire un coltello". Terrore soprattutto fra i presenti, con la gente a scappare dal ponte in preda al panico.