Genoa, Badelj spiega: "Alla Lazio sono rimasto poco, ho fatto fatica..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il capitano del Genoa Milan Badelj è intervenuto ai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro trentino di Moena. Il croato tra i tanti temi ha parlato anche del suo passato alla Lazio con Simone Inzaghi in panchina. Queste le sue parole in merito: "Sono rimasto sempre a lungo nelle squadre in cui ho giocato, escludendo la Lazio. Ho avuto la fortuna di stare in società solide e città belle. Ho fatto fatica alla Lazio, ma non c'entrava nulla il club o la città. Se stai bene fuori campo puoi fare bene anche in campo".