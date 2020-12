Genoa - Lazio, Ballardini perde Sturaro: il comunicato del club

Brutte notizie in casa Genoa in vista della ripresa della Serie A dopo le festività natalizie. Sul proprio sito ufficiale è stata pubblicata la nota medica con gli esiti degli esami a cui si è sottoposto Stefano Sturaro: "Il Genoa Cfc comunica che gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Stefano Sturaro hanno evidenziato per il centrocampista rossoblù una lesione di primo grado al bicipite femorale destro". L'ex Juventus non sarà sicuramente a disposizione di Ballardini per il match contro la Lazio del 3 gennaio.

