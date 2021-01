Genoa - Lazio, Inzaghi: "Non siamo riusciti a soffrire. Spero di recuperare presto gli indisponibili"

Nella prima gara del 2021, la Lazio non va oltre l'1-1 sul campo del Genoa con Destro che risponde a Immobile. Il mister Simone Inzaghi ha commentato così la gara ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo approcciato bene e fatto un ottimo primo tempo. Purtroppo, abbiamo fatto un solo gol e poi non siamo riusciti a soffrire a inizio ripresa. Andiamo via da Marassi con tanta delusione. Volevamo cominciare il nuovo anno con i 3 punti. Mercoledì avremmo un’altra gara difficile contro la Fiorentina. Recuperi? Acerbi e Leiva hanno fatto entrambi una buona gara. Manca ancora qualcuno all’appello e avrò bisogno di tutti in queste parite. Spero al più presto di recuperare Correa, Lulic e Fares. Dobbiamo mantenere le nostre certezze e analizzare il fatto che non stiamo raccogliendo abbastanza. Lavoreremo su noi stessi e miglioreremo gli errori. Fiorentina? È una squadra in ripresa che ha fatto un grande risultato con la Juventus. Ha un ottimo allenatore e giocatori insidiosi. Servirà una grande partita".

Seguentemente il mister è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, avremmo meritato un gol in più. Nel secondo tempo loro hanno approcciato meglio e noi abbiamo concesso un gol che una squadra come la nostra non può concedere. Siamo delusi, volevamo i tre punti.La squadra nelle ultime tre gare ha comunque fatto ottime prestazioni, peccate che non siano state accompagnate sempre dai tre punti. Pensiamo alla Fiorentina, che è una squadra pericolosa. Avevamo fuori Correa, Fares e Lulic, ci sarebbero stati utili nelle rotazioni. Siamo ad un terzo del campionato, c’è tempo per recuperare. In questo momento la classifica non è bella. Giocando in questa maniera sicuramente migliorerà. Non ci sarà nessun problema per il rinnovo, ma ora dobbiamo tornare a vincere".