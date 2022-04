Genoa - Lazio, la reazione di Radu diventa un meme: "Non riusciamo a smettere" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Genoa - Lazio si è conclusa solamente da qualche momento, e in casa biancoceleste è ancora tempo di festeggiamenti. Quella arrivata oggi pomeriggio al Ferraris è una vittoria importante, per archiviare definitivamente le delusioni e per le ambizioni della squadra. L'intera squadra vuole centrare un piazzamento europeo, tanto i giocatori in campo quanto quelli che si sono goduti il successo dalla panchina. Stefan Radu, ad esempio, è diventato il protagonista del post Instagram del club. Condivisa la reazione del difensore romeno al gol della Lazio, è stato aggiunto: "Non riusciamo a smettere di guardare le reazioni di Stefan Radu dopo un gol della Lazio". Di seguito il post in questione:

