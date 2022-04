Genoa - Lazio, Piscedda: "La difficoltà della gara sarà tattica". E su Blessin...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Massimo Piscedda ha parlato, tra gli altri temi, di Genoa - Lazio, in programma domenica 10 aprile alle 12.30. Di seguito le sue parole: "La difficoltà della prossima gara della Lazio sarà tattica, il Genoa subisce poco, hanno solo Badelj a metà campo che costruisce. Sarà così fino alla fine contro le squadre che devono salvarsi. Non esalterei il lavoro di Blessin. Sento sopravvalutare gente che non si conosce, per poi ridimensionare il lavoro dei nostri allenatori. Secondo me restano i migliori. Il Genoa ha 22 punti come il Venezia".

