Genoa, Perinetti: “Con la Lazio non ci sono discorsi aperti". E su Romulo...

L'asse Roma-Genova è spesso terra fertile per il calciomercato della Lazio, e questa sessione non farà eccezione. Biraschi, Romulo, Sanabria, Lazovic. Sono tanti i nomi in ballo con il Genoa, di questo ha parlato il dg dei rossoblu Giorgio Perinetti ai microfoni di Radiosei, senza rinunciare a fare prima qualche complimento alla società biancoceleste: “Mantenere Inzaghi e Tare nonostante le offerte allettanti è una vittoria per Lotito, conferma la bontà del suo lavoro. Adesso la Lazio vorrà certamente migliorare la rosa, se Inzaghi è rimasto significa che ha avuto garanzie dal punto di vista tecnico. Tare è uno dei migliori ds nello scoprire talenti a costi accessibili, l'interesse del Milan lo ha dimostrato”.

SULLE TRATTATIVE LAZIO - GENOA: “Biraschi è un ragazzo molto spontaneo e diretto, ha un carattere forte. Si può dire che sia un romano vero in questo. Tecnicamente inoltre è un difensore molto attento, può adattarsi a qualsiasi tipo di difesa. Ad oggi non c'è nulla di concreto con i biancocelesti, però potrebbe aprirsi qualche discorso, il mercato è appena cominciato. Lazovic è prossimo alla scadenza, il Genoa non ha più voce in capitolo su di lui, per averlo bisogna parlare con il suo agente (Lucci, ndr). Sanabria ha iniziato molto bene, poi ha avuto qualche difficoltà. Ha un altro anno di prestito, può essere girato a un'altra squadra solo previo il consenso del Betis Siviglia. Romulo? Bisogna chiedere alla Lazio. Ci sono ancora una decina di giorni, ma da quanto ho capito dovrebbero riscattarlo. A meno che Tare non trovi un giovane da quella parte, ma penso che alla fine Romulo vada alla Lazio. Al momento non ci sono trattative in corso tra Genoa e Lazio, ma sappiamo che tutto può accadere”.

SU MILINKOVIC: “Potenzialmente potrebbe giocare in qualsiasi grande club europeo, non mi sorprende l'interesse della Juventus” - infine Perinetti ha rilasciato anche una dichiarazione sul proprio futuro - “Ne stiamo parlando con Preziosi, sono a disposizione del Genoa. Io non so stare senza calcio. Troveremo la soluzione migliore per tutti”.

