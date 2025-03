Germania - Italia, il gol di Musiala è imbarazzante: ecco cosa è successo

TUTTOmercatoWEB.com

Tutti gli italiani sapevano che sarebbe stato tutt'altro che facile ribaltare la sconfitta dell'andata. L'1-2 subito a Milano ha messo subito in chiaro che la partita sarebbe stata in salita, ma gli azzurri hanno pensato per bene di complicarsi la vita ulteriormente da soli. Prima i tedeschi segnano con un calcio di rigore netto: Buongiorno stende in area Kleindienst, Kimmich chirurgico batte Donnarumma.

Il peggio deve ancora venire. Il gol del 2-0 subito dall'Italia è imbarazzante, un qualcosa di più unico che raro a certi livelli. La Germania guadagna un calcio d'angolo dopo una grande parata di Donnarumma sul colpo di testa di un calciatore tedesco. Appena la palla varca la linea, i calciatori azzurri si distraggono e protestano contro l'arbitro Marciniak per situazioni precedenti. La Germania si fa furba e batte di fretta, con Donnarumma fuori dai pali Musiala non deve far altro che fare tap-in indisturbato. Il terzo gol è solo una conseguenza del dominio tedesco che è stato esplicitato non solo sul campo, ma anche a livello psicologico.

