Giallo Milinkovic, il parere di Marelli: “Ecco cosa dice il regolamento”

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Dazn, per analizzare l'episodio che ha portato all'ammonizione di Sergej Milinkovic Savic è intervenuto Luca Marelli. Queste le sue parole: “È un'imprudenza. Milinkovic è stato imprudente? No. Non c’è stato un movimento di Milinkovic verso l’avversario, ha semplicemente scaricato il pallone e ha appoggiato il piede. È stato un normalissimo scontro di gioco, ma punirlo con un’ammonizione è stato eccessivo. Milinkovic era in possesso del pallone, nella stragrande maggioranza dei casi l’imprudenza viene commessa da un difendete ma in questo caso è stata commessa da Milinkovic Savic che si è trovato il piede del difensore e non poteva fare altro che calpestarlo”