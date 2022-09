Giampaolo Matrone, in memoria della moglie: nasce "La prima festa di Valentina" - FOTO

"Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta”, scriveva Ugo Foscolo. E forse non c’è niente di più vero. Non ci si rassegna mai al dolore, tantomeno alla perdita di qualcuno soprattutto se quel qualcuno è stato la ragione stessa di vita. Ne sa qualcosa Giampaolo Matrone che in quel dannato 18 Gennaio del 2017 ha perso sua moglie: Valentina Cicioni. Da quel giorno la sua vita e quella della figlia Gaia sono cambiate per sempre. Convivono con un dolore talmente grande che è difficile spiegarlo a parole, ma al contempo hanno avuto il coraggio di trasformarlo nella loro più grande forza. Il segreto, aveva rivelato Giampaolo ai nostri microfoni, è tutto in questa piccola frase: “Per vedere l’arcobaleno bisogna amare la pioggia”. Valentina continua ad essere la loro ragione di vita, specialmente per il marito che non esita mai nel ricordarla e festeggiarla. È così che nasce la “Prima festa di Valentina”, ideata da lui sostenuto dall’Associazione Valentina Cicioni col patrocinio del Comune di Mentana. L’evento si svolgerà oggi 17 Settembre presso il “Parco Valentina Cicioni”, a partire dalle 17:30. Uno spettacolo darà avvio alla festa, poi seguiranno attività per i bambini e infine, per concludere, è stata organizzata una cena.

