Giudice Sportivo, Lazio: confermate le sanzioni di Marusic e Strakosha

Sul sito ufficiale della Serie A è stato pubblicato il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo. Confermate le ammonizioni di Thomas Strakosha e Adam Marusic, che hanno rimediato il cartellino giallo nel corso della gara contro l'Hellas Verona. Per il montenegrino si tratta della terza sanzione, arrivata per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Seconda sanzione, invece, per il portiere, ammonito dall'arbitro Volpi per aver perso tempo a rimettere la palla in gioco.

