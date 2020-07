Giudice Sportivo: Lazzari salta il Verona, Jony entra in diffida

Messa in archivio anche la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in merito. Squalifica per Manuel Lazzari che nel match di ieri contro il Cagliari ha preso il suo quinto giallo stagionale e quindi non ci sarà nella gara contro il Verona in programma domenica. Ottavo cartellino invece per Parolo mentre Jony entra in diffida con la quarta sanzione.

Lazio, il risveglio di Milinkovic: "Mi sono svegliato con una canzone in testa" FOTO

Lazio, i complimenti della moglie di Inzaghi: “So cosa c’è dietro questo traguardo” - FT

TORNA ALLA HOME PAGE