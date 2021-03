Giudice Sportivo - Quarta sanzione per Acerbi, Cosmi squalificato contro la Lazio

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 26esima giornata del campionato di Serie A che si è conclusa ieri con il match tra Inter e Atalanta. Solo un provvedimento in casa Lazio ed è all'indirizzo di Francesco Acerbi che riceve la sua quarta sanzione. Non ci sarà invece Serse Cosmi sulla panchina del Crotone proprio in vista della gara contro la squadra di Inzaghi: dovrà infatti scontare una giornata di squalifica per "un'espressione blasfema" detta nell'intervallo della gara contro il Torino. Inibizione e ammenda anche per il ds del club Ursino per "Aver assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara".

