Gli Altri Laziali, che tacco di Akpa! Furlanetto decisivo, brutte notizie per Escalante...

Tra le molte cessioni che la Lazio è riuscita a piazzare in estate, alcune sono avvenute in prestito, con opzione, o senza, di riscatto. Giocatori giovani o più esperti hanno lasciato la Capitale per affrontare nuove avventure in cui mettersi in mostra nel corso dell'anno. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" assume il ruolo di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori, pronti a far parlare di loro nelle nuove piazze. I giocatori ceduti in prestito dalla Lazio sale a 15, visti gli ultimi due prestiti di Kamenovic allo Sparta Praga e Marino alla Fidelis Andria, di questi in tre (Escalante, Durmisi e Raul Moro) hanno cambiato maglia nel mercato di gennaio. Di seguito tutti i calciatori prestati dalla Lazio: Acerbi (Inter), Akpa Akpro (Empoli), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Escalante (Cadice), Raul Moro (Real Oviedo), Durmisi (Tenerife), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo), Kamenovic (Sparta Praga), Marino (Fidelis Andria).

SERIE A

ACERBI (Inter) - Termina tra le polemiche il derby d'Italia tra Inter e Juventus, vinto dai bianconeri grazie al gol di Kostic propiziato da tre falli di mano. Acerbi è titolare e resta in campo tutta la sfida, muovendosi sul centro-sinistra. Questa volta il difensore nerozzurro non ha colpe in occasione del gol avverario.

AKPA AKPRO (Empoli) - Si può parlare di crisi Empoli? Guardando i risultati sì, la classifica no. I toscani non vincono dal 23 gennaio (contro l'Inter) e quella subita in rimonta contro l'Atalanta è la quarta sconfitta consecutiva in campionato. Akpa Akpro, ancora una volta titolare, viene sostituito al 69' con il risultato sull'1-1. Il centrocampista ivoriano è decisivo sul gol del compagno Ebuehi con una grande giocata di tacco.

SERIE B

CICERELLI (Reggina) - Sabato da cancellare per la Reggina che perde in casa 0-4 contro il Cagliari, sabato da cancellare per Cicerelli, subentrato dalla panchina al 46' e uscito 5' dopo per infortunio.

ARMINI (Potenza) - Sconfitta casalinga e di misura per il Potenza contro il Messina, a cui basta un gol per conquistare i tre punti. Armini parte ancora una volta titolare, ma viene sostituito al 46'.

NOVELLA (Picerno) - Vince ancora in trasferta il Picerno, 0-2, sul campo dell'Avellino dell'ex Lazio Tounkara. Novella, partito dalla panchina, entra alla ripresa quando il vantaggio dei suoi è ancora di 0-0.

ROSSI (Monterosi) e MARINO (Fidelis Andria) - Finisce 0-0 il match tra Monterosi e Fidelis Andria, un derby in casa Lazio tra Rossi e Marino. Il primo, però, non è neanche tra i convocati a causa di un infortunio, il secondo resta in panchina per tutta la durata del match.

LOMBARDI (Triestina) - Si sveglia, seppur in ritardo, la Triestina che in casa contro il Varese porta a casa un punto grazie all'1-1 finale. Ancora fuori dai convocati per infortunio Cristiano Lombardi.

FURLANETTO (Renate) - Bentornato Alessio! Furlanetto parte titolare nella partita tra Pro Sesto e Renate, terminata 0-0. Grandissimo protagonista della partita il giovane portiere in prestito alla Lazio che con due grandissime parate mantiene la rete inviolata. Si tratta per lui della quinta presenza con il Renate, la prima in Serie C dopo quattro in Coppa Italia di categoria.

LA LIGA

ESCALANTE (Cadice) - Terzo pareggio consecutivo e doppia beffa per il Cadice sul campo dell'Almeria, dove termina 1-1 grazie a una rete al 97' dei padroni di casa. I tifosi gialloblu, oltre al gol allo scadere, dovranno fare i conti anche con l'infortunio di Escalante. Partito titolare l'argentino è stato costretto ad abbandonare il campo al 60'. (CLICCA QUI PER I DETTAGLI)

SECUNDA DIVISION

RAUL MORO (Real Oviedo) - Vince il Real Oviedo in trasferta contro il Leganes grazie alla rete di Luismi. Raul moro subentra dalla panchina, ma solo al 96' su 7' di recupero.

DURMISI (Tenerife) - Vittoria agevole del Tenerife contro il Las Palmas per 4-1. Durmisi, alle prese con un infortunio, non rientra neanche nella lista dei convocati.

JONY (Sporting Gijon) - Pareggio a reti bianche tra il Burgos, padrone di casa, e lo Sporting Gijon. Jony subentra al 90' nel tentativo di sbloccare la partita nei minuti finali. E' al 93', infatti, che su un cross dalla destra l'ala sfiora il pallone consentendo, involontariamente, al compagno a rimorchio di andare al tiro.

1. LIGA

KAMENOVIC (Sparta Praga) - Kamenovic, ormai, va considerato come un giocatore dello Sparta Praga B. Il difensore anche lo scorso weekend è sceso in campo con le riserve del club ceco giocando titolare, e per tutto il match, contro il Chrudim, nella sfida terminata 0-0.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Non è sceso in campo il San Paolo questo weekend. La prossima partita del club dove milita Andre Anderson, infortunato, è in programma il prossimo 16 aprile.