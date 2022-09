Gli Altri Laziali, disastro Akpa Akpro, bene Escalante. Assist per Rossi contro Armini...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il lavoro fatto dalla Lazio sul fronte cessioni è stato ottimo, a molte a titolo definitivo se ne aggiungono altre in prestito secco o con opzione di riscatto. I profili ceduti a titolo temporaneo sono sparsi per il mondo, dall'Italia al Brasile, passando per la Spagna. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" ha il compito di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori che, di partita in partita, cercano di migliorarsi o mettersi in mostra. I giocatori ceduti dalla Lazio in prestito sono 13: Acerbi (Inter), Escalante (Cremonese), Akpa Akpro (Empoli), Raul Moro (Ternana), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Durmisi (Leganes), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo).

SERIE A

ACERBI (Inter) - Rimandato ancora l'esordio di Francesco Acerbi con la maglia dell'Inter. Il difensore, trasferitosi l'ultimo giorno di mercato, in prestito con diritto di riscatto ai neroazzurri, è rimasto in panchina per tutti e 90' contro il Torino. La gara è finita 1-0 grazie alla rete di Brozovic nel finale.

AKPA AKPRO (Empoli) - Una partita assurda quella di Akpa Akpro contro la Roma. Il centrocampista ivoriano, subentrato ad Haas al 63', viene prima ammonito dopo soli due minuti di gioco e, successivamente, espulso all'87'. La causa del rosso diretto è un intervento a gamba alta sul volto di Smalling, che lo ha costretto a lasciare la squadra in 10 sotto 2-1. E pensare che pochi secondi prima aveva colpito il palo al volo, sfiorando un bellissimo gol del pareggio.

ESCALANTE (Cremonese) - Un'ora di gioco per Gonzalo Escalante con la Cremonese. Il centrocampista argentino, nella sfida terminata 1-1 contro l'Atalanta, va vicino al gol al 15' con una conclusione potente da fuori area, neutralizzata da Musso. Viene sostituito al 60' prima delle due reti segnate.

SERIE B

RAUL MORO (Ternana) - Parte titolare Raul Moro nella sfida tra Parma e Ternana, vinta dalle Fere per 2-3. L'ala classe 2002 resta in campo per 76', salvo poi essere sostituito a causa di un problema fisico: disputa una buona partita senza, però, essere incisivo.

CICERELLI (Reggina) - Inizio in panchina per Emanuele Cicerelli che, con la sua Reggina, batte 0-1 il Pisa. L'ex Salernitana subentra al al 69' confermandosi un ottimo dodicesimo uomo e conquistando un rigore nel finale. La decisione iniziale dell'arbitro è corretta poi dal Var per un fuorigioco millimetrico, resta l'ottimo spunto.

SERIE C

LOMBARDI (Triestina) - Finisce 1-1 tra Triestina e Arzignano e lascia il campo senza incidere Cristiano Lombadi. L'esterno ex Primavera della Lazio subentra all' 80', quando la partita è bloccata sul risultato di parità.

ARMINI (Potenza) e ROSSI (Monterosi) - Finisce 2-2 la sfida con più ex Lazio del weekend. Potenza contro Monterosi non è solo la partita tra i due giocatori in prestito, Armini e Rossi, ma anche tra Sebastiano Siviglia, ex difensore biancoceleste, Leonardo Menichini, ex allenatore della Primavera della Lazio, e Marco Alia, portiere ex Primavera ceduto in estate a titolo definitivo e migliore in campo. Nel pareggio Armini resta in panchina tutta la partita, mentre è titolare Rossi che viene sostituito al 76' dopo aver realizzato l'assist, di testa, del momentaneo 1-2.

NOVELLA (Picerno) - Ancora titolare, sempre per novanta minuti, Mattia Novella che sembrerebbe aver trovato continuità con il Picerno. La squadra lucana batte per 3-0 il Foggia, importante per la vittoria il terzino di proprietà della Lazio con le sue costanti avanzate sulla destra.

FURLANETTO (Renate) - Solo panchina per Furlanetto nella sconfitta del suo Renate contro il Novara. L'ex Primavera è considerato, per il momento, il secondo di Colombini.

SEGUNA DIVISION

JONY (Sporting Gijon) - Non rientra neanche tra i convocati dello Sporting Gijon l'esterno biancoceleste Jony, assente anche nella sconfitta del suo club contro il Racing Santander. L'asturiano è attualmente infortunato e non è ancora riuscito a mettersi a disposizione del tecnico.

DURMISI (Leganès) - Perde anche il Leganès contro il Las Palmas capolista per 1-0. Durmisi entra nella ripresa nel ruolo di terzino sinistro, ma non riesce con i suoi compagni a ribaltare il risultato. La sua prova, difensivamente, resta positiva.

SERIE A (BRASILE)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Pareggia 1-1 il San Paolo contro il Corinthians ma senza Andre Anderson. L'italo-brasiliano è infortunato da luglio e ancora non è tornato a disposizione del tecnico Rogério Ceni.