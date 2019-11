Gran Galà del Calcio, la lista dei possibili vincitori: c'è anche la Lazio

Il prossimo 2 dicembre, al Megawatt Court di Milano, si terrà il "Gran Galà Del Calcio AIC". Durante la serata verranno premiate diverse figure della Serie A, e non solo, che si sono contraddistinte nella passata stagione. Nella short-list presentata in anticipo c'è anche un po' di Lazio. Il club biancoceleste viene candidato insieme ad Atalanta e Juventus come vincitore per quanto riguarda la categoria società. Per la sfida del gol più bello, invece, è presente la rete di Immobile rifilata al Napoli: un vero e proprio gioiellino confezionato dal bomber partenopeo. Ciò che salta subito agli occhi, però, è l'assenza di biancocelesti nella lista che riguarda i portieri, i difensori, i centrocampisti e gli attaccanti. Lo scorso anno la Coppa Italia vinta contro la Dea ha bilanciato l'ottavo posto in campionato sicuramente poco entusiasmante. Eppure, nessuna pedina della Lazio figura tra i candidati. Nemmeno nella mediana, sebbene la Lega abbia eletto Milinkovic miglior centrocampista della stagione 2018/19.

