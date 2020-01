Graziani: "La Lazio è fortunata, anche per questo può lottare per lo Scudetto"

La prima volta può essere fortuna. Forse pure la seconda, ma i numeri hanno da tempo superato il limite della banale coincidenza. La Lazio segna e vince nei minuti finali da inizio stagione in modo continuativo, difficile pensare che sia solo un caso. E non una dote. Non è dello stesso avviso l'ex Roma Ciccio Graziani che, tra i complimenti dispensati alla squadra di Inzaghi, ha parlato anche del fattore "C". Ecco le sue dichiarazioni a Calciotoday.it: “Sono tre i motivi che mi inducono a pensare che i biancocelesti possano lottare per il titolo: giocano bene, sono fortunati e possono fare gol a chiunque. Immobile, ormai, come tocca palla segna”.

