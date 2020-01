Graziani: “La Lazio merita 10. Ad Immobile darei il massimo, mentre a Dzeko…”

La Lazio si sta rendendo protagonista di uno straordinario percorso in campionato. Dieci sono le vittorie consecutive ottenute dall’armata di Simone Inzaghi, che occupa il terzo posto in solitaria nella classifica del nostro campionato. Non mancano, dunque, i riconoscimenti di alcuni addetti ai lavori nei confronti dei biancocelesti. L’ultimo, in ordine cronologico, arriva da Ciccio Graziani che, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, si è espresso in questo modo: “La Lazio merita 10 per quello che ha fatto e 9 l’Inter. I voti negativi vanno a Napoli e Milan. Sono le delusioni della stagione. Voto 10 a Immobile e 5 a Dzeko. Il bosniaco è nettamente in ritardo rispetto ad attaccanti come Caputo”.

