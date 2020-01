Lazio, Immobile on fire: Ciro il miglior marcatore del 2020

Ciro Immobile non si ferma più. Il bomber biancoceleste ha segnato il rigore contro la Cremonese restando in media dopo la doppietta al Brescia e la rete al Napoli. In totale fanno quattro nel 2020 e il numero 17 ha così agguantato in vetta alla speciale classifica Cristiano Ronaldo, Dembele e Aguero. Dopo tre gare a secco (le due con la Juventus più quella con il Cagliari, ndr), l'attaccante di Torre Annunziata ha reinserito la marcia giusta. Per lui sono già 23 i centri in stagione che gli permettono di essere in vetta alla classifica marcatori e in quella della Scarpa d'Oro. Immobile non vuole fermarsi e ha messo nel mirino i 36 gol di Higuain del 2016. Sarebbe bello superare l'argentino e riscrivere ancora le statistiche e la storia. Ciro ci proverà e la Lazio è pronta ad aiutarlo in questa impresa.

