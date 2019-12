Graziani: “La Lazio un'orchestra perfetta. Così la Juve non vince lo Scudetto”

E adesso si parla tanto di Lazio. La squadra di Inzaghi ha finalmente stregato gli addetti ai lavori, sorpresi positivamente dalla seconda vittoria nel giro di pochi giorni contro la Juventus. Tra loro c'è anche Ciccio Graziani, intervenuto a Radio Anch'io Sport per commentare la finale di Supercoppa: “La Lazio è un’orchestra perfetta. Tutti suonano nel modo migliore. Palleggiano bene e ripartono alla grande. Dall’altra parte (la Juventus ndr), ho visto una squadra annichilita. Un possesso che non porta a nulla. Credo che non sia la vera Juventus. Se continua così non vince neppure lo scudetto”.

