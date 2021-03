Gremio, nel nuovo centro sportivo un omaggio a Leiva. E lui ringrazia... - FOTO

Il Gremio ha inaugurato il suo nuovo centro sportivo, una struttura per la quale è stato necessario un anno e mezzo di lavori. Una delle particolarità è la presenza di immagini dei migliori calciatori cresciuti nel club poste sulle porte di ogni dormitorio. Tra i volti, presente anche quello di Lucas Leiva che dopo la sua esperienza brasiliana è sbarcato in Premier League al Liverpool per poi passare alla Lazio. Il giocatore ha ringraziato la sua vecchia società per questo omaggio: "Grazie per l'omaggio. Spero che da queste stanze e da questa nuova struttura escano fuori tanti nuovi fuoriclasse", ha scritto su Instagram.