Guerra Ucraina, Russia alle porte di Kiev. Draghi: “Pronti 1.400 militari”

Sono già drammatici i numeri del primo giorno di guerra tra Russia e Ucraina. A pagare il prezzo più alto, in termini di morti, è stata proprio il paese di Putin con circa 800 deceduti nel primo giorno di assalto per la conquista di Kiev. Le perdite includono sette aerei, sei elicotteri, 130 veicoli blindati e oltre 30 carri armati. I dati, però, sono del ministero della difesa ucraina, mentre la Gran Bretagna parla di 450. Le forze russe, attualmente, sono a dieci kilometri dal centro di Kiev. La presa della capitale ucraina è veramente prossima. Missili ed esplosioni da ieri hanno aperto la strada ai russi che avanzano. Nel frattempo Mario Draghi...CLICCA QUI PER SEGUIRE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

