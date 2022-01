Hernanes torna in Italia: "Sono aperto a nuove proposte, voglio giocare qui"

Hernanes è pronto a tornate in Italia cinque anni dopo esser partito per il Brasile. L'ex biancoceleste ha infatti chiuso la sua avventura con lo Sport Recife come ha annunciato nell'intervista rilasciata a L'Interista: "Proprio ieri ed oggi ho parlato con allenatore e dirigenti dello Sport Recife, siamo arrivati ad una decisione. Per motivi di famiglia torno in Italia, perché voglio stare vicino ai miei figli. Anche se attualmente non ho ancora un club, ho bisogno di stare qui. Sia a me che allo Sport Recife dispiace, ma la priorità ora è quella di rimanere con la mia famiglia, visto che da 5 anni sono in giro per il mondo per giocare".

Insomma dopo tanti anni lontano dalla famiglia, che è sempre rimasta in Italia, il Profeta ha deciso di fare un passo indietro: "Se dovesse arrivare un'offerta da un club italiano? Per almeno un mese mi dedicherò completamente ai figli. Dopodiché mi piacerebbe giocare qui se qualcuno dovesse farsi avanti. Al momento no, poiché nessuno lo sapeva ed ho appena deciso. Ma da questo momento in poi sono aperto a nuove proposte dall'Italia, sarebbe bello tornare".

